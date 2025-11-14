У Чернівецькій області викрили тіньову тютюнову фабрику

Фото: БЕБ

У Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виготовлення та збуту сигарет. Підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Під час шести санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили дві промислові лінії для виробництва сигарет, верстати для обробки тютюну, понад 38 тонн тютюнової сировини та близько 240 тис. пачок контрафактної продукції орієнтовною вартістю майже 20 млн грн.

За даними слідства, група з 14 осіб організувала виробництво сигарет без ліцензій і марок акцизного податку, використовуючи ферментований тютюн і спеціальне обладнання для масового випуску. Готову продукцію збували тіньовими каналами по всій Україні, а прибутки інвестували у купівлю нерухомості та автомобілів.

Під час обшуків також вилучили палети з поліграфічною продукцією для упаковки, тютюновий папір і пакувальну плівку, марки акцизного податку, чорнові записи, мобільні телефони, апаратний гаманець для криптовалюти та готівку в різних валютах на суму, еквівалентну близько 3,7 млн грн. Орієнтовна загальна вартість вилученого обладнання та готової продукції становить близько 47 млн грн.

Слідчі кваліфікують дії учасників за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 і ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Тривають слідчі дії й встановлення всіх осіб, причетних до організації, фінансування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Нагадаємо, раніше на Волині правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет вартістю понад 2,2 мільйона гривень. Протиправну схему організував 26-річний житель Одещини.