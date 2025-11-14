У Чернівецькій області викрили тіньову тютюнову фабрику

10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
03:50  14 листопада
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 10:46

На Буковині викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії

14 листопада 2025, 10:46
Читайте также на русском языке
Фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виготовлення та збуту сигарет. Підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Під час шести санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили дві промислові лінії для виробництва сигарет, верстати для обробки тютюну, понад 38 тонн тютюнової сировини та близько 240 тис. пачок контрафактної продукції орієнтовною вартістю майже 20 млн грн.

За даними слідства, група з 14 осіб організувала виробництво сигарет без ліцензій і марок акцизного податку, використовуючи ферментований тютюн і спеціальне обладнання для масового випуску. Готову продукцію збували тіньовими каналами по всій Україні, а прибутки інвестували у купівлю нерухомості та автомобілів.

Під час обшуків також вилучили палети з поліграфічною продукцією для упаковки, тютюновий папір і пакувальну плівку, марки акцизного податку, чорнові записи, мобільні телефони, апаратний гаманець для криптовалюти та готівку в різних валютах на суму, еквівалентну близько 3,7 млн грн. Орієнтовна загальна вартість вилученого обладнання та готової продукції становить близько 47 млн грн.

Слідчі кваліфікують дії учасників за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 і ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Тривають слідчі дії й встановлення всіх осіб, причетних до організації, фінансування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У Чернівецькій області викрили тіньову тютюнову фабрику

Нагадаємо, раніше на Волині правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет вартістю понад 2,2 мільйона гривень. Протиправну схему організував 26-річний житель Одещини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обшуки Буковина Фабрика БЕБ тютюн
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зіткнення авто на Хмельниччині: один загиблий, ще двоє людей травмовані
14 листопада 2025, 11:56
У Києві зросла кількість постраждалих: під завалами ще можуть бути люди
14 листопада 2025, 11:46
Від тисяч до мільярдів: як відсутність контролю шкодить державі
14 листопада 2025, 11:34
Чоловік уже не дихав: на Харківщині медики врятували людину після клінічної смерті
14 листопада 2025, 11:30
На Київщині викрили масштабну схему фальсифікації рідин для електронних сигарет
14 листопада 2025, 11:19
Удари РФ по енергетиці: Донеччина, Київщина та Одещина частково знеструмлені
14 листопада 2025, 11:16
На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень
14 листопада 2025, 11:05
На Харківщині ворожий дрон влучив у автомобіль газової служби
14 листопада 2025, 10:51
На Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ
14 листопада 2025, 10:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »