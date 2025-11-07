Ілюстративне фото

У Чернівцях судили чоловіка, який переказав собі 39 тисяч гривень через незакритий банківський додаток у телефоні. Сам гаджет він знайшов на вулиці

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

31-річний чоловік в Чернівцях знайшов телефон, який хтось загубив біля магазину. Він скористався додатком "Приват24" на смартфоні, оскільки він був відкритий, та здійснив два перекази: на свій рахунок він відправив 10 тисяч та 29 тисяч гривень.

Суд визнав його винним. Чоловіка приговорили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше жертвою аферистів стала жителька Буковини. Їй зателефонував невідомий, і представився співробітником банку. Врешті він виманив у жінки її особисті дані та вкрав з її рахунку понад 60 тисяч гривень.