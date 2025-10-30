12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 12:29

На Буковині судитимуть екскерівника Держгеокадастру за незаконну роздачу землі на 3,5 млн грн

30 жовтня 2025, 12:29
Фото: ДБР
Завершено досудове розслідування щодо колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру в Чернівецькій області. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, у 2020–2021 роках посадовець підписав низку наказів і незаконно передав у приватну власність 2,7 га землі: 0,3 га – у Чернівцях, 2,4 га – в селі Здобурів Заставнівського району. Формально ділянки виділяли для ведення особистого селянського господарства, хоча вони належали територіальним громадам і не підлягали такій передачі.

Експертиза оцінила збитки державі на суму близько 3,5 млн грн. Слідство також встановило, що чиновник особисто контролював оформлення документів і домагався їх прискорення.

Питання повернення ділянок громадам вирішуватиметься в суді.

Для забезпечення відшкодування збитків арештовано майно обвинуваченого – квартиру, нежитлове приміщення в Івано-Франківську та автомобіль. Раніше його відсторонили від посади за рішенням суду.

Екскерівнику інкримінують ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині судитимуть посадовця філії "Укрзалізниці" та директора підрядної компанії за розкрадання понад 6,7 млн грн бюджетних коштів.

суд ДБР Буковина Держгеокадастр
