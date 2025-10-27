16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
UA | RU
UA | RU
27 октября 2025, 14:32

65-летний врач-терапевт из Херсонской области подделывала медицинские заключения для уклонистов

27 октября 2025, 14:32
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Полиция расследует случай, когда медик помогла уклониться от призыва двум мужчинам

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

Полицейские разоблачили 65-летнего врача из Бериславского района, которая помогла военнообязанным избежать мобилизации. Женщина была назначена резервным терапевтом в составе внештатной постоянно действующей военно-врачебной комиссии при ТЦК и СП в декабре 2022 года.

Правоохранители получили информацию о возможной подделке медицинских заключений. В ходе следственных мероприятий установлено, что врач способствовала двум мужчинам во временном уклонении от призыва в Вооруженные силы Украины.

Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - "Служебный подлог". Полицейские подчеркивают, что подобные правонарушения подлежат уголовной ответственности, даже если они совершены пожилыми лицами или работниками медицинской сферы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются мотивы, побуждавшие женщину к противоправным действиям. Если вину докажут, врачу грозит ограничение свободы сроком до 3 лет.

Ранее сообщалось, в Житомирской области возбуждено дело против анестезиолога, которая была причастна к смерти пациента во время операции. Это произошло в марте 2023 года. Тогда 36-летний мужчина нуждался в хирургическом вмешательстве.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область Врач уклонение от мобилизации мобилизация справка заключение
На Херсонщине мужчина самостоятельно устроился "на работу" к оккупантам
27 октября 2025, 10:45
На Ровенщине тяжелобольная женщина осталась без ухода из-за мобилизации сына
26 октября 2025, 11:28
В Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации
25 октября 2025, 17:33
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Смертельное ДТП в Херсонской области: мотоцикл вылетел в кювет и перекинулся
27 октября 2025, 17:20
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 16:59
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
27 октября 2025, 16:45
Во Львовской области женщина украла скидку для пожертвований: люди собирали средства на помощь ВСУ
27 октября 2025, 16:20
Как "город-Герой" Орехов на Запорожье готовится к четвертой фронтовой зиме
27 октября 2025, 16:01
В Закарпатской области на границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней
27 октября 2025, 15:55
Во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену: пострадавшая госпитализирована
27 октября 2025, 15:50
Раздел и изнасиловал во время тренировок: в Киеве отправили под стражу тренера, воспользовавшегося доверием ребенка с недостатками речи
27 октября 2025, 15:45
В Чехии рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч
27 октября 2025, 15:36
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 15:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »