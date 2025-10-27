65-летний врач-терапевт из Херсонской области подделывала медицинские заключения для уклонистов
Полиция расследует случай, когда медик помогла уклониться от призыва двум мужчинам
Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.
Полицейские разоблачили 65-летнего врача из Бериславского района, которая помогла военнообязанным избежать мобилизации. Женщина была назначена резервным терапевтом в составе внештатной постоянно действующей военно-врачебной комиссии при ТЦК и СП в декабре 2022 года.
Правоохранители получили информацию о возможной подделке медицинских заключений. В ходе следственных мероприятий установлено, что врач способствовала двум мужчинам во временном уклонении от призыва в Вооруженные силы Украины.
Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - "Служебный подлог". Полицейские подчеркивают, что подобные правонарушения подлежат уголовной ответственности, даже если они совершены пожилыми лицами или работниками медицинской сферы.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются мотивы, побуждавшие женщину к противоправным действиям. Если вину докажут, врачу грозит ограничение свободы сроком до 3 лет.
