Фото: иллюстративное

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

Полицейские разоблачили 65-летнего врача из Бериславского района, которая помогла военнообязанным избежать мобилизации. Женщина была назначена резервным терапевтом в составе внештатной постоянно действующей военно-врачебной комиссии при ТЦК и СП в декабре 2022 года.

Правоохранители получили информацию о возможной подделке медицинских заключений. В ходе следственных мероприятий установлено, что врач способствовала двум мужчинам во временном уклонении от призыва в Вооруженные силы Украины.

Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - "Служебный подлог". Полицейские подчеркивают, что подобные правонарушения подлежат уголовной ответственности, даже если они совершены пожилыми лицами или работниками медицинской сферы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются мотивы, побуждавшие женщину к противоправным действиям. Если вину докажут, врачу грозит ограничение свободы сроком до 3 лет.

Ранее сообщалось, в Житомирской области возбуждено дело против анестезиолога, которая была причастна к смерти пациента во время операции. Это произошло в марте 2023 года. Тогда 36-летний мужчина нуждался в хирургическом вмешательстве.