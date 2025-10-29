Ілюстративне фото

На Буковині будуть судити колишнього правоохоронця, який перевозив військовозобов'язаних за кордон. Відомо, що він видавав "клієнтів" за бійців спецпідрозділу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, влітку 2025 року колишній правоохоронець перевіз п'ятьох військовозобов'язаних чоловіків до прикордонного району Чернівецької області. Уже звідти вони повинні були виїхати за кордон.

При цьому, щоб уникнути перевірок, обвинувачений "перетворив" ухилянтів на бійців спецпідрозділу: забезпечив формою, використав службовий транспорт та увімкнув проблискові маячки, імітуючи службове відрядження. Викрили їх правоохоронці на блокпості в селі Атаки.

Відомо, що з кожного клієнта "бізнесмен" просив від 3 до 6 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше на Буковині судили майора ТЦК. Виявилось, що він мобілізував студента, який мав законну відстрочку від мобілізації. На суді військовий визнав провину.