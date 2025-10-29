09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
00:30  29 жовтня
Україна збільшила експорт сирів: показник перевищує 40 мільйонів доларів
09:22  29 жовтня
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 10:00

Перевдягнулись у форму спецпідрозділу: на Буковині колишній правоохоронець перевозив ухилянтів за кордон "під прикриттям"

29 жовтня 2025, 10:00
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Буковині будуть судити колишнього правоохоронця, який перевозив військовозобов'язаних за кордон. Відомо, що він видавав "клієнтів" за бійців спецпідрозділу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, влітку 2025 року колишній правоохоронець перевіз п'ятьох військовозобов'язаних чоловіків до прикордонного району Чернівецької області. Уже звідти вони повинні були виїхати за кордон.

При цьому, щоб уникнути перевірок, обвинувачений "перетворив" ухилянтів на бійців спецпідрозділу: забезпечив формою, використав службовий транспорт та увімкнув проблискові маячки, імітуючи службове відрядження. Викрили їх правоохоронці на блокпості в селі Атаки.

Відомо, що з кожного клієнта "бізнесмен" просив від 3 до 6 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше на Буковині судили майора ТЦК. Виявилось, що він мобілізував студента, який мав законну відстрочку від мобілізації. На суді військовий визнав провину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура Чернівці ухилення від мобілізації перетин кордону
65-річна лікарка-терапевт з Херсонщини підробляла медичні висновки для ухилянтів
27 жовтня 2025, 14:32
"Мандрівка" за 10 тисяч доларів: на Буковині викрили ділка, який заробляв на ухилянтах
23 жовтня 2025, 21:20
На Волині викрили організовану групу, яка переправляла військовозобов'язаних до ЄС за $5000
23 жовтня 2025, 19:19
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Трухнов і посадовці Одеси отримали підозри: подробиці від поліції
29 жовтня 2025, 09:49
Сили ППО вночі знешкодили 93 зі 126 російських дронів: є влучання на десяти локаціях
29 жовтня 2025, 09:35
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
29 жовтня 2025, 09:22
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 09:15
На Волині двоє ділків організували "трансфер" чоловіків через кордон за $7 тисяч
29 жовтня 2025, 09:07
Пошкодження значні: на Одещині 27 тисяч родин залишаються без світла після ворожої атаки
29 жовтня 2025, 08:52
"Продавали" за $500 000 посаду в НААН: двоє киян постануть перед судом
29 жовтня 2025, 08:49
Росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури у центрі Чернігова
29 жовтня 2025, 08:41
Масована атака на Одещину: пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура
29 жовтня 2025, 08:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »