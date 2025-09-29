На Буковині викрили схему нелегального переправлення чоловіків за кордон
Правоохоронці затримали трьох організаторів каналу незаконного перетину державного кордону
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Ділки допомагали чоловікам призовного віку виїхати за межі України поза пунктами пропуску. Свої "послуги" вони оцінили в 4 тисячі доларів з людини.
Один із фігурантів шукав "клієнтів" через інтернет, домовлявся про деталі й отримував передоплату. Після цього надсилав координати місця перетину, а його спільники доставляли чоловіків до кордону.
Правоохоронці встановили учасників схеми та затримали їх, а також проаналізували вилучені гаджети.
Затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали десятьох "мандрівників". Вони вночі прямували в бік Румунії.