Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ділки допомагали чоловікам призовного віку виїхати за межі України поза пунктами пропуску. Свої "послуги" вони оцінили в 4 тисячі доларів з людини.

Один із фігурантів шукав "клієнтів" через інтернет, домовлявся про деталі й отримував передоплату. Після цього надсилав координати місця перетину, а його спільники доставляли чоловіків до кордону.

Правоохоронці встановили учасників схеми та затримали їх, а також проаналізували вилучені гаджети.

Затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали десятьох "мандрівників". Вони вночі прямували в бік Румунії.