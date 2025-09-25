Фото: ДСНС

23 вересня в річці Мошків у Чернівцях виявили тіло чоловіка

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На місце виїхали рятувальники, які за допомогою спецобладнання підняли загиблого з води . Тіло передали на судово-медичну експертизу.

Обставини смерті 60-річного чоловіка встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у серпні у Миколаєві під час пошукової операції в річці Південний Буг знайшли тіло 15-річного підлітка, який зник під час купання двома днями раніше.