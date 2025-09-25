У Чернівцях з річки дістали тіло чоловіка
23 вересня в річці Мошків у Чернівцях виявили тіло чоловіка
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
На місце виїхали рятувальники, які за допомогою спецобладнання підняли загиблого з води . Тіло передали на судово-медичну експертизу.
Обставини смерті 60-річного чоловіка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у серпні у Миколаєві під час пошукової операції в річці Південний Буг знайшли тіло 15-річного підлітка, який зник під час купання двома днями раніше.
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 російських дронів: є влучання на восьми локаціях
25 вересня 2025, 08:48Херсонець, який працював на росіян у колонії, може сісти на 15 років
25 вересня 2025, 08:40Російський дрон атакував селище на Харківщині: виникла пожежа на підприємстві, загинув чоловік
25 вересня 2025, 08:39"Допомагала" по господарству: на Житомирщині жінка вкрала з картки пенсіонера понад 18 тис грн
25 вересня 2025, 08:23Росіяни били по Дніпропетровщині "Градами" та дронами: пошкоджені будинки
25 вересня 2025, 08:09ЗСУ збили російський Су-34 на Запорізькому напрямку
25 вересня 2025, 07:58У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня 2025, 07:54Постпутін і анатомія 90-х: як розсипався російський міф
25 вересня 2025, 07:46Армія РФ за добу втратила на війні проти України літак, спецтехніку та 940 окупантів
25 вересня 2025, 07:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі блоги »