Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, під час будівництва та продажу квартир підприємство мало зареєструватися платником ПДВ. Однак розрахунки з покупцями проводилися готівкою, а право власності оформлювали без відображення цих операцій у податковому обліку. Це дозволило уникнути сплати понад 5,5 млн грн податку.

Директору підприємства-забудовника оголосили підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 212 ККУ).

