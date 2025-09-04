08:13  04 вересня
04 вересня 2025, 08:29

Фальшиві діагнози для військових у СЗЧ: пакет документів коштував 16 000 євро

04 вересня 2025, 08:29
Фото: Прокуратура України
На Буковині викрито схему, яка передбачала оформлення фальшивих медичних діагнозів для військовослужбовців, що перебували в СЗЧ. За пакет підроблених документів вимагали 16 000 євро

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що житель Львівської області, який організував схему, обіцяв чоловікам допомогти уникнути служби, впливаючи на медичних працівників, щоб ті надали неправдиві висновки про стан здоров’я.

Ці документи мали забезпечити звільнення військових за станом здоров’я та зняття їх з військового обліку, а також пояснити самовільне залишення частини як ненавмисне.

Зловмисника затримали неподалік Чернівців під час отримання неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві затримали адвокатку та її спільників, які виготовляли чоловікам фіктивні діагнози. Коштували такі послуги 8 тисяч доларів. За наявною інформацією, ними скористалися понад 20 осіб.

Чернівецька область СЗЧ ухилення від мобілізації документи гроші фальсифікації
