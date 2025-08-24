12:54  23 серпня
24 серпня 2025, 12:22

На Буковині зіткнулися чотири авто: четверо травмованих, серед них дитина

24 серпня 2025, 12:22
Фото: пресслужба поліції
Аварія трапилася 23 серпня на автодорозі Н-03 поблизу села Припруття за участю чотирьох автомобілів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, 29-річний водій "Audi A6" виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з "BMW 320", яким керував 21-річний мешканець Буковини. Після першого удару постраждалі автомобілі зіткнулися з "Volkswagen Tiguan" та "Mercedes-Benz Sprinter".

Чотири автомобілі зазнали пошкоджень

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали четверо людей. Потерпілих терміново госпіталізували до медичних закладів регіону. На місці події працювали слідчі та співробітники оперативних груп Чернівецького районного управління поліції, які задокументували наслідки ДТП та вилучили транспортні засоби.

На місці аварії працювали правоохоронці

Відомості про пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Land Rover та Mercedes Sprinter. Обидва водії отримали травми та перебувають у лікарні.

