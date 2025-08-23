12:54  23 августа
23 августа 2025, 15:50

В Полтаве дерево упало на автомобиль: пострадали женщина с ребенком

23 августа 2025, 15:50
Фото: полиция
Происшествие случилось в Полтаве в пятницу, 22 августа, около 20:00 на улице Коломенская

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время непогоды дерево упало на автомобиль, в котором находилась 27-летняя женщина и пятилетний мальчик.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь. К счастью, обошлось без госпитализации.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, днем 22 августа в Житомирской области столкнулись Skoda и ЗАЗ. В результате ДТП травмы получили четыре человека. Больше всего пострадал 15-летний парень.

