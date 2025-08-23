Фото: полиция

Происшествие случилось в Полтаве в пятницу, 22 августа, около 20:00 на улице Коломенская

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время непогоды дерево упало на автомобиль, в котором находилась 27-летняя женщина и пятилетний мальчик.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь. К счастью, обошлось без госпитализации.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

