ДТП произошло днем 17 августа перед мостом на автодороге М-07 в Ковеле

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Автомобиль Audi под управлением 38-летнего водителя столкнулся с мотоциклом. От полученных травм 35-летний мотоциклист погиб.

Водитель легковушки находился за рулем трезвый.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

