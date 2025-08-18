На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
У місті Сторожинець Чернівецької області сталася ДТП з потерпілими — 28-річний водій Mazda не впорався з керуванням, авто злетіло з дороги та перекинулося
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок аварії постраждали водій та його 43-річний пасажир. Обох госпіталізували з травмами до лікарні.
Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Транспортний засіб вилучено, слідство триває.
Нагадаємо, у Харкові авто збило жінку з 5-місячним немовлям. Попередньо, Nіssаn, яким керувала жінка, наїхав тротуар, по якому йшли пішоходи. Постраждалих госпіталізували.
