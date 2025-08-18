17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 12:19

На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі

18 серпня 2025, 12:19
Фото: Національна поліція
У місті Сторожинець Чернівецької області сталася ДТП з потерпілими — 28-річний водій Mazda не впорався з керуванням, авто злетіло з дороги та перекинулося

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок аварії постраждали водій та його 43-річний пасажир. Обох госпіталізували з травмами до лікарні.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Транспортний засіб вилучено, слідство триває.

Нагадаємо, у Харкові авто збило жінку з 5-місячним немовлям. Попередньо, Nіssаn, яким керувала жінка, наїхав тротуар, по якому йшли пішоходи. Постраждалих госпіталізували.

