Фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 17 августа, около 16:30 вблизи села Мицевцы Каменец-Подольского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Столкнулись автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением 41-летнего мужчины и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 55-летний водитель.

В результате аварии водитель маршрутки и его 15 пассажиров, из них двое детей, получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.

