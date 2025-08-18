В Хмельницкой области маршрутка с пассажирами попала в ДТП: пострадали 16 человек
ДТП произошло в воскресенье, 17 августа, около 16:30 вблизи села Мицевцы Каменец-Подольского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением 41-летнего мужчины и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 55-летний водитель.
В результате аварии водитель маршрутки и его 15 пассажиров, из них двое детей, получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Кировоградской области женщина на Toyota Rav4 случайно сбила свою 15-летнюю дочь. Ребенок скончался в больнице.
