Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

На Буковині вночі прикордонники за допомогою безпілотника виявили трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Патрульний оператор безпілотного літального апарата помітив групу осіб, що рухалася у напрямку кордону, та передав інформацію колегам.

Для затримання порушників на місце виїхала група реагування. Коли чоловіки почули наближення автомобіля, вони зійшли з дороги та намагалися сховатися у кущах. Проте тепловізійна камера дрона дозволила відстежити їхнє місцезнаходження та скоригувати дії наряду. Усі троє були оперативно затримані.

Як з'ясувалося, чоловіки віком від 31 до 38 років планували потрапити до Молдови, орієнтуючись на онлайн-карту. За даними прикордонників, вони рухалися пішки, уникаючи основних шляхів.

Наразі щодо затриманих складені адміністративні матеріали. Прикордонники наголошують, що подібні спроби незаконного перетину державного кордону фіксують регулярно, зокрема й завдяки використанню сучасних технічних засобів спостереження.

Раніше повідомлялося, що двоє працівників митниці на Закарпатті опинилися під слідством через підозру у причетності до незаконного переправлення чоловіка за кордон. За даними слідства, мова йде про військовозобов'язаного, який начебто погодився на фінансову "подяку" за таку послугу.