06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 10:40

На Буковині прикордонники з дрона зупинили втечу трьох чоловіків до Молдови

08 серпня 2025, 10:40
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Інцидент стався на ділянці відповідальності відділу "Сокиряни"

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

На Буковині вночі прикордонники за допомогою безпілотника виявили трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Патрульний оператор безпілотного літального апарата помітив групу осіб, що рухалася у напрямку кордону, та передав інформацію колегам.

Для затримання порушників на місце виїхала група реагування. Коли чоловіки почули наближення автомобіля, вони зійшли з дороги та намагалися сховатися у кущах. Проте тепловізійна камера дрона дозволила відстежити їхнє місцезнаходження та скоригувати дії наряду. Усі троє були оперативно затримані.

Як з'ясувалося, чоловіки віком від 31 до 38 років планували потрапити до Молдови, орієнтуючись на онлайн-карту. За даними прикордонників, вони рухалися пішки, уникаючи основних шляхів.

Наразі щодо затриманих складені адміністративні матеріали. Прикордонники наголошують, що подібні спроби незаконного перетину державного кордону фіксують регулярно, зокрема й завдяки використанню сучасних технічних засобів спостереження.

Раніше повідомлялося, що двоє працівників митниці на Закарпатті опинилися під слідством через підозру у причетності до незаконного переправлення чоловіка за кордон. За даними слідства, мова йде про військовозобов'язаного, який начебто погодився на фінансову "подяку" за таку послугу.

У Харкові накрили нарколабораторію з товаром на 25 мільйонів гривень
08 серпня 2025, 00:12
У Дніпрі затримали чоловіка, який ледь не спалив відділення Укрпошти
07 серпня 2025, 23:25
"Ніхто нікого не інформував до реалізації": керівник САП Клименко розповів про обшуки в Нацгвардії
07 серпня 2025, 19:55
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
"Діалог влади та бізнесу": на Харківщині обговорять ритейл в умовах війни
08 серпня 2025, 10:55
Торгувала викраденими з могил військових квітами: жителька Житомирщини постане перед судом
08 серпня 2025, 10:48
Нічна атака на Київщині: пошкоджено понад 20 будинків і 10 автомобілів
08 серпня 2025, 10:42
На Кіровоградщині затримали агента фсб, що наводив "Шахеди" на місто
08 серпня 2025, 10:21
Стрілянину на дитячому майданчику у Тернополі влаштували підлітки
08 серпня 2025, 10:15
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
08 серпня 2025, 09:59
Фальшиві діагнози за тисячі доларів: на Волині судили депутата міськради та його спільників
08 серпня 2025, 09:46
ДСНС показала наслідки удару дрона по Харкову
08 серпня 2025, 09:24
Ворожі дрони вночі вдарили по Одещині: виникла пожежа, постраждав охоронець АЗС
08 серпня 2025, 09:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
