19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
07 августа 2025, 23:25

В Днепре задержан мужчина, который чуть не сжег отделение Укрпочты

07 августа 2025, 23:25
Фото: Нацполиция
Правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь вход в почтовое отделение с помощью бутылки с горючей смесью. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Злоумышленником оказался 20-летний житель Днепра. Он бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью под дверь почтового отделения, после чего скрылся. Благодаря скорейшей реакции сотрудников огонь удалось оперативно локализовать. К счастью, из людей никто не пострадал. Среди поврежденного только дверь отделения.

Задержанному злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 4 августа сообщалось, что неизвестные бросили коктейль Молотова в отделение "Укрпочты" в Днепре. К счастью, масштабного пожара удалось избежать. Однако на месте инцидента остались следы огня. Само отделение работает в обычном режиме.

