В Черновцах школьник совершил самоубийство: выстрелил себе в голову из пистолета

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 30 июля, в Черновцах, на улице Главной, 14-летний парень выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что 14-летний черновчанин покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из огнестрельного оружия.

Парень умер в карете скорой. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Пистолет официально зарегистрирован и принадлежит брату погибшего. По его словам, оружие хранилось в сейфе по месту жительства.

Напомним, в апреле в многоэтажке во Львове два подростка выпали с балкона на 16 этаже. Правоохранители установили личности погибших: ими оказались 15-летняя жительница Ивано-Франковска и его ровесник из Львова. По предварительной версии, пара могла выпасть с балкона лестничной клетки. В то же время полиция не исключает версию самоубийства.