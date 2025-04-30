Падение подростков с многоэтажки во Львове: полиция установила личности погибших

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В результате падения с 16-го этажа жилого дома на улице Княгини Ольги во Львове погибли два 15-летних подростка — парень и девушка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение прессслужбы Национальной полиции во Львовской области.

"Правоохранители установили личности погибших — это 15-летняя жительница Ивано-Франковска и львовянин также 15 лет", — говорится в сообщении.

Дети скончались от травм, полученных в результате падения с большой высоты.

Предварительно, пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16-м этаже жилого дома. Полицейские продолжают рассматривать версию самоубийства.

Напомним, 29 апреля в многоэтажке во Львове два подростка выпали с балкона на 16 этаже.