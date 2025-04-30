Падение подростков с многоэтажки во Львове: полиция установила личности погибших
В результате падения с 16-го этажа жилого дома на улице Княгини Ольги во Львове погибли два 15-летних подростка — парень и девушка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение прессслужбы Национальной полиции во Львовской области.
"Правоохранители установили личности погибших — это 15-летняя жительница Ивано-Франковска и львовянин также 15 лет", — говорится в сообщении.
Дети скончались от травм, полученных в результате падения с большой высоты.
Предварительно, пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16-м этаже жилого дома. Полицейские продолжают рассматривать версию самоубийства.
Напомним, 29 апреля в многоэтажке во Львове два подростка выпали с балкона на 16 этаже.
Во Львове два подростка выпали с балкона на 16 этажеВсе новости »
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