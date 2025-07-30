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30 липня 2025, 12:58

У Чернівцях школяр скоїв самогубство: вистрілив собі у голову з пістолета

30 липня 2025, 12:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 30 липня, у Чернівцях, на вулиці Головній, 14-річний хлопець вистрілив собі в голову з вогнепальної зброї

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 14-річний чернівчанин покінчив життя самогубством, здійснивши постріл у голову з вогнепальної зброї.

Хлопець помер у кареті "швидкої". Його тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Зазначається, що пістолет офіційно зареєстрований і належить брату загиблого. За його словами, зброя зберігалася у сейфі за місцем проживання.

Нагадаємо, у квітні в багатоповерхівці у Львові двоє підлітків випали з балкона на 16 поверсі. Правоохоронці встановили особи загиблих: ними виявилися 15-річна мешканка Івано-Франківська та її ровесник зі Львова. За попередньою версією, пара могла випасти з балкона сходової клітки. Водночас поліція не відкидає версію самогубства.

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