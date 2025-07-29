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29 июля 2025, 18:27

В Кривом Роге мужчина из-за ревности подорвал гранатой жену и совершил самоубийство

29 июля 2025, 18:27
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фото: Свои Кривой Рог
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Произошла трагедия из-за конфликта в семье, завершившейся взрывом гранат

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции, передает RegioNews.

Во время ссоры мужчина из-за ревности бросил в комнате гранату Ф-1, в результате чего его 45-летняя жена получила серьезные ранения. Женщину срочно госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

После этого мужчина применил вторую гранату, взрыв которой стал для него смертельным – он погиб на месте происшествия. Взрывы также привели к возгоранию дома. На место инцидента оперативно прибыли полиция, взрывотехники, спасатели и медики, работающие над ликвидацией последствий.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту происшествия. Расследование продолжается, устанавливаются все происшествия конфликта и взрывов. Трагедия произошла в Центрально-Городском районе города, где работают специалисты, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Напомним, облил бензином и поджег: в Ровенской области мужчина пытался убить жену. Злоумышленник и сам получил смертельные ожоги.

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Кривой Рог Граната семейный конфликт взрыв самоубийство суицид пожар Днепропетровская область
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