Во Львове два подростка выпали с балкона на 16 этаже

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Трагедия произошла вечером 29 апреля в многоэтажке по улице Княгини Ольги во Львове. Полиция не исключает версию о суициде

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Около 18:20 медики проинформировали правоохранителей о погибших несовершеннолетних.

"Предварительно установлено, что парень и девушка скончались в результате падения с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома", - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и рассматривают версию о самоубийстве.

Напомним, ранее в Полтавской области 14-летняя девушка выпала из окна многоэтажки.