Стрельба на Троещине: мужчина ранил прохожего из-за замечаний
Вечером 29 июля на улице Каштановой в столичном районе Троещина произошла стрельба. Инцидент произошел около 23:00 — очевидцы сообщили о выстрелах в Деснянское управление полиции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичную полицию.
Отмечается, что конфликт возник после того, как 46-летний местный житель сделал замечание водителю Audi из-за неправильной парковки возле супермаркета.
После словесной перепалки водитель несколько раз выстрелил в мужчину, ранив его в лицо, и скрылся с места происшествия.
Вскоре патрульные по ориентировке разыскали и задержали нападающего. Им оказался 19-летний киевлянин.
По факту инцидента возбуждено уголовное производство.Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, недавно правоохранители задержали злоумышленника, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе Киева. Хулигану грозит до семи лет тюрьмы.