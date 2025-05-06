В Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет
Полицейские Тернопольской области обнаружили переработанный пистолет в доме 66-летней женщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По словам сотрудников полиции, еще в начале марта они получили информацию о том, что в доме местная жительница может хранить оружие. Во время обыска правоохранители обнаружили переработанный сигнальный пистолет марки "Ekol P29 Rev II".
По словам женщины, оружие она нашла. Пистолет полицейские изъяли и направили на экспертизу.
Жительнице Тернопольщины может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области 28-летний мужчина взорвал гранату в лесополосе.
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