В Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет

фото: иллюстративное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам сотрудников полиции, еще в начале марта они получили информацию о том, что в доме местная жительница может хранить оружие. Во время обыска правоохранители обнаружили переработанный сигнальный пистолет марки "Ekol P29 Rev II".

По словам женщины, оружие она нашла. Пистолет полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Жительнице Тернопольщины может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области 28-летний мужчина взорвал гранату в лесополосе.