В Одесской области исчез 14-летний парень
Полицейские разыскивают 14-летнего Даниила Шишкина, который сегодня, 6 мая, сбежал из детского заведения в Киевском районе города Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Приметы: рост примерно 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы окрашены в бордовый цвет.
Был одет в черные худые, широкие черные брюки с белыми вставками и обут в черные кроссовки.
В полиции просят граждан, владеющих любой информацией о местонахождении парня, звонить по телефону (048) 779 49 62 или на спецлинию 102.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области исчезла 13-летняя девушка.
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