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07 мая 2025, 03:35

В Черновцах из реки достали тело человека

07 мая 2025, 03:35
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фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области
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Трагедия произошла вечером 5 мая в Черновцах. Тело утопленника обнаружили в реке Прут

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Погибшим оказался местный житель 1943 года рождения.

"Чрезвычайники подняли тело мужчины из воды и передали его на судебно-медицинскую экспертизу для последующего установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 3 мая у острова Ольгин в Киеве обнаружили тело женщины.

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