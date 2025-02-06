В Украине разрабатываются правила поведения для работников ТЦК

фото: 24tv.ua

Для военнослужащих Территориальных центров комплектования планируется разработать правила по обращению с гражданскими. Целью такого шага является недопущение нарушений прав человека работниками структуры

Как передает RegioNews, об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в интервью hromadske.

Новые правила будут обязательны для всех, а создать их планируют до конца февраля. Их доведут до всех военных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, чтобы не допускать нарушений прав человека и не создавать конфликтных ситуаций.

Он отметил, что ошибки иногда случаются и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания.

"Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг? Он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает", – заявил Саранцев.

Он также добавил, что термины "бусификация" и "людолы" должны исчезнуть из повседневного употребления, потому что они являются элементом российской пропаганды.

Напомним, с начала 2025 года произошло уже 9 терактов, нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.