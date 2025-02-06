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40-летняя женщина создала группу в Viber, где писала о местонахождении ТЦК. Таким образом, местные жители могли избегать общения с ТЦК на улицах

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Судят по Вооруженным Силам Украины в особый период трех жителей Черкасской области. Они через соцсети информировали население о том, где находятся ТЦК. Известно, что такую группу в мессенджере Viber создала 40-летняя жительница Умани.

Подобные каналы в мессенджерах создали 36-летний и 44-летний жители Черкасс. Благодаря этим группам граждане имели возможность избегать общения с представителями ТЦК на улицах.

Следует заметить, что самые подозреваемые прекрасно понимали, что их действия – это нарушение закона. Они установили таймеры автоматического удаления сообщений в группах и использовали условные слова и обозначения погодных явлений. Правоохранители заблокировали их группы в соцсетях.

"Санкцией ч. 1 ст. 114-1 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет", - напомнили в прокуратуре.

Также ранее на Буковине правоохранители разоблачили администратора Telegram-канала, предлагавшего услуги уклонистам. 19-летний житель Ивано-Франковской области вместе с приспешником предлагал уклонистам помощь в переезде за границу. Трех мужчин в возрасте 33, 42 и 48 лет из Ивано-Франковской и Львовской областей он пытался переправить за границу вне пункта пропуска. "Клиенты" платили за это от 5 до 10 тысяч долларов США.