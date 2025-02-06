Фото: Нацполиция

Житель Одесщины искал военнообязанных и предлагал им помощь. За фейковые документы он просил почти 5 тысяч долларов

Об этом сообщает Полиция Одесской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 46-летний житель Балты искал мужчин призывного возраста. Он обещал им "повлиять на ТЦК" и поспособствовать выдаче военно-учетных документов с отметкой о непригодности к военной службе. Конечно, "услуга" была платной – 4 500 долларов США.

Однако реализовавшие схему у мужчины не получилось. Его задержали правоохранители "на горячем", когда он получал деньги.

Полиция объявила мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. За это он может получить наказание в размере до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине волонтер обещал знакомому "решить вопрос" с инвалидностью . Стоимость такой "услуги" составила 11 тысяч долларов США. Теперь "бизнесмена" задержали.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области предпринимателя задержали, когда он передавал работнику ТЦК взятку в размере 5 тысяч долларов. Теперь ему объявили о подозрении. Правоохранители проводят расследование.