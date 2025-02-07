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07 февраля 2025, 07:18

С отдельных медиков снимут "бронь" и мобилизуют: что известно

07 февраля 2025, 07:18
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фото: pixabay
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Министерство здравоохранения вместе с Минобороны и Медицинскими силами ВСУ согласовывают механизм разбронирования медиков для нужд ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Недавно Правительство разрешило бронировать 100% медработников, работающих в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, учреждениях общественного здоровья, судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждениях, а также в центрах крови, если это их основное место работы.

В то же время, как отметили в ведомстве, потребности ВСУ и оборонного сектора в медиках будут обеспечиваться через разбронирование отдельных специалистов, которые могут быть мобилизованы.

"Разбронирование" медиков будет проходить по запросу от Минобороны и Командования Медсил по потребностям тех или иных специалистов.

Минздрав в сотрудничестве с департаментами здравоохранения будет проводить консультации и будет формировать списки необходимых медиков. Процесс организуют так, чтобы обеспечить должную работу гражданских больниц.

Руководители медучреждений будут подавать заявки на разбронирование через "Дію" по установленному порядку. После снятия "брони" медиков будут мобилизовать в ВСУ или другие военные формирования на медицинские должности. Контракт будет заключен на год.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что решение о разбронировании будут приниматься, "учитывая реальные потребности". Он отметил важность баланса, чтобы медицинская система эффективно работала как для фронта, так и для тыла.

Также он отметил, что сейчас более 75% раненых военных лечатся в гражданских больницах.

Напомним, кроме медиков, "бронь" от мобилизации получили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

война мобилизация медики МОЗ ВСУ армия разбронирование разбронирование медиков
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