"Применяли пытки": адвокат из Запорожья сообщила о смерти мобилизованного сына

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После задержания ТЦК и перевозки в воинскую часть скончался сын адвоката из Запорожья Людмилы Петровой

Об этом правозащитница сообщила в соцсети, передает RegioNews.

По ее словам, на днях ее сын, 34-летний Владислав Петров был незаконно задержан работниками Центрального ТЦК и доставлен в Центральный ТЦК. Муж был ограничен непригодным. На следующий день он был доставлен в воинскую часть в Днепропетровской области, где он должен был пройти ВЛК.

В.Петров жаловался на плохое самочувствие. Мужчину госпитализировали в медучреждение, где он вскоре скончался.

Женщина считает, что к нему применяли пытки. Вывод ВВК и диагноз по направлению в больницу, по мнению адвоката, сфальсифицированы.

"03.02.25 в 9:00 мой сын умер. Считаю, что к нему применяли пытки. Вывод ВВК и диагноз по направлению в больницу сфальсифицированы. Нуждаюсь в помощи адвокатского сообщества по расследованию и распространению информации... Обратилась на горячую линию ДБР. Считаю, что мой сын был убит", - написала она.

Напомним, в Одессе работники ТЦК избили сына журналистки. Парня госпитализировали с многочисленными травмами.