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17 июля 2020, 13:41 25

Фельдман заявил об участии в выборах мэра Харькова от ОПЗЖ

17 июля 2020, 13:41 25
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Фракция партии в Раде поддержала кандидата
Фракция партии в Раде поддержала кандидата
Фото: из открытых источников
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На выборы мера Харькова от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" пойдет Александр Фельдман. Фракция партии в Верховной Раде единогласно поддержала выдвижение кандидата.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на персональный сайт политика.

Для меня участие в выборах Харьковского городского головы – большая ответственность. Харькову нужна полная перезагрузка. В нашем городе не может и не должно быть мэра-царя, от расположения или немилости которого зависят судьбы предприятий, компаний, судьбы людей", - заявил политик.

По его словам, у харьковчан прежде всего должен быть шанс на честную власть, которая уважает людей.

"Очень надеюсь, что предстоящие выборы в Харькове станут не борьбой рейтингов, манипуляций, а конкуренцией подходов, программ и стратегий развития города. Важно, чтобы это не было борьбой за власть, за кресло, за тотальный контроль над городом", - подытожил он.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года.

выборы политика мэр Харьков власть
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