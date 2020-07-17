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17 июля 2020, 15:56 3

Гео Лерос считает, что Верещук – хороший выбор, но для Кличко

17 июля 2020, 15:56 3
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Гео Лерос считает, что таким образом Андрей Ермак «слив Киев» в пользу действующего мэра Виталия Кличко.

Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

Гео Лерос открыто намекнул, что Верещук – откровенно слабый выбор противника для действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Я считаю, Верещук – хороший выбор!

Хороший выбор для Кличко.

P. S. Зеленский сказал, что не знает Комарницкого и в Киеве нет "смотрящих".

Я бы спросил у Тищенко, откуда взялся киевский офис "Слуг народа" с ремонтом на Московской.

Думаю, что стоит познакомиться, потому что непонятно, на каких условиях Ермак слил Киев", - поделился мыслями Гео Лерос.

Я считаю, Верещук - хороший выбор! Хороший выбор для Кличко. P. S. Зеленский сказал, что не знает комарницкого и в Киеве...

Опубликовано Geo Leros Четверг, 16 июля 2020 г.

Позже, в соцсети появился еще один пост Гео Лероса, в котором он написал, что аргумент "Верещук уже была мэром города" не является убедительным:

Аргумент, который важно сказать про Ирину, что она управляла городом, - сказал Зеленский о Верещук, которая была мэром Рава-Русская.

Рава-Русская - 8 тыс населения. Это меньше чем сотрудников в Киевском метрополитене, - отметил нардеп.

К своему сообщению он приложил скриншот из Википедии, на котором указано количество жителей Равы-Русской на Львовщине.

"...аргумент, который важно сказать про Ирину, что она руководила городом", - сказал Зеленский о Верещук, которая была мэром...

Опубликовано Geo Leros Четверг, 16 июля 2020 г.

Напомним, вчера Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".

Ирина Верещук Гео Лерос Андрей Ермак выборы Киев мэр Кандидат
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