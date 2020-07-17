Гео Лерос считает, что Верещук – хороший выбор, но для Кличко

Нардеп оценил результат внутрипартийных праймериз "Слуги народа"

Нардеп оценил результат внутрипартийных праймериз "Слуги народа"

Фото из открытых источников

Гео Лерос считает, что таким образом Андрей Ермак «слив Киев» в пользу действующего мэра Виталия Кличко.

Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

Гео Лерос открыто намекнул, что Верещук – откровенно слабый выбор противника для действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Я считаю, Верещук – хороший выбор! Хороший выбор для Кличко. P. S. Зеленский сказал, что не знает Комарницкого и в Киеве нет "смотрящих". Я бы спросил у Тищенко, откуда взялся киевский офис "Слуг народа" с ремонтом на Московской. Думаю, что стоит познакомиться, потому что непонятно, на каких условиях Ермак слил Киев", - поделился мыслями Гео Лерос.

Я считаю, Верещук - хороший выбор! Хороший выбор для Кличко. P. S. Зеленский сказал, что не знает комарницкого и в Киеве... Опубликовано Geo Leros Четверг, 16 июля 2020 г.

Позже, в соцсети появился еще один пост Гео Лероса, в котором он написал, что аргумент "Верещук уже была мэром города" не является убедительным:

Аргумент, который важно сказать про Ирину, что она управляла городом, - сказал Зеленский о Верещук, которая была мэром Рава-Русская. Рава-Русская - 8 тыс населения. Это меньше чем сотрудников в Киевском метрополитене, - отметил нардеп.

К своему сообщению он приложил скриншот из Википедии, на котором указано количество жителей Равы-Русской на Львовщине.

"...аргумент, который важно сказать про Ирину, что она руководила городом", - сказал Зеленский о Верещук, которая была мэром... Опубликовано Geo Leros Четверг, 16 июля 2020 г.

Напомним, вчера Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".