На мэра Самбора составили протокол за нарушение карантина

Кроме мэра наказали руководителя Самборского городского отдела образования

Кроме мэра наказали руководителя Самборского городского отдела образования

фото: Самборский городской совет в Facebook

В Самборе полицейские составили административные протоколы на чиновников горсовета за проведение массовых мероприятий с нарушением карантинных требований

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области, пишет Regionews.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили сообщение о мероприятие, проведенное с нарушением карантинных требований. Оказалось, что на своей странице в Facebook чиновники Самборской городского совета выложили фото торжеств по случаю открытия нового помещения управления образования.

Кроме мэра Самбора Юрия Гамара и руководителя городского отдела образования Любови Войтко, на мероприятии присутствовали более 30 человек. Более того, на открытие пригласили священника, чтобы тот освятил новое помещение.

Присутствующие собрались в закрытом помещении без масок, не соблюдалась социальная дистанция и другие карантинные ограничения.

На организатора мероприятия – руководителя отдела образования Самборской городского совета и председателя горсовета полицейские составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП.

Санкция статьи предусматривает наказание – штраф на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан, а на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Нежине на черниговщине партия мэра Атрошенко устроила концерт во время карантина