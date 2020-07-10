На сайте Черновицкого облсовета появился проект решения о недоверии главе ОГА Осачуку
Конфликт между председателем Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком и депутатским корпусом облсовета набирает новых оборотов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу заместителя председателя Черновицкого облсовета Виталия Мельничука в Facebook.
Автор проекта решения о выражении недоверия, заместитель председателя облсовета Виталий Мельничук предлагает депутатам выразить недоверие Сергею Осачуку в силу ряда причин, среди которых:
- сомнительные и недопустимые действия в вопросах децентрализации;
- угрожающее систематическое игнорирование провокационных действий УПЦ МП при проведении ими массовых богослужений во время карантина;
- непрозрачное и непонятное распределение полученных от государства и спонсоров ресурсов на противодействие коронавирусу, при отсутствии исчерпывающего отчета за полученное в Черновицкую область;
- втягивание областной исполнительной власти в ряд коррупционных скандалов с непонятными использованиями областного бюджета;
- систематический уход от общения с общественностью и депутатским корпусом областного совета;
- отсутствие системной работы при организации противодействия подтоплением во время длительных дождей на территории Черновицкой области".
На сайте Черновицкого областного совета сегодня 9 июля наконец то зарегистрирован проект решения о выражении недоверия...Опубликовано Виталием Мельничуком Четвер, 9 июля 2020 г.
Напомним, 8 июля во время рабочего визита в Черновицкую область Зеленскому вручили обращение о нарушении закона председателем ОГА Осачуком. Для этого заместителю председателя облсовета Мельничуку пришлось "ловить" президента в поездке буковинскими селами.