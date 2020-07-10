На сайте Черновицкого облсовета появился проект решения о недоверии главе ОГА Осачуку

Накануне, во время визита президента на Буковину, Зеленскому передали открытое обращение депутатского корпуса относительно нарушений закона председателем облгосадминистрации

Накануне, во время визита президента на Буковину, Зеленскому передали открытое обращение депутатского корпуса относительно нарушений закона председателем облгосадминистрации

Конфликт между председателем Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком и депутатским корпусом облсовета набирает новых оборотов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу заместителя председателя Черновицкого облсовета Виталия Мельничука в Facebook. Автор проекта решения о выражении недоверия, заместитель председателя облсовета Виталий Мельничук предлагает депутатам выразить недоверие Сергею Осачуку в силу ряда причин, среди которых: сомнительные и недопустимые действия в вопросах децентрализации;

угрожающее систематическое игнорирование провокационных действий УПЦ МП при проведении ими массовых богослужений во время карантина;

непрозрачное и непонятное распределение полученных от государства и спонсоров ресурсов на противодействие коронавирусу, при отсутствии исчерпывающего отчета за полученное в Черновицкую область;

втягивание областной исполнительной власти в ряд коррупционных скандалов с непонятными использованиями областного бюджета;

систематический уход от общения с общественностью и депутатским корпусом областного совета;

отсутствие системной работы при организации противодействия подтоплением во время длительных дождей на территории Черновицкой области". На сайте Черновицкого областного совета сегодня 9 июля наконец то зарегистрирован проект решения о выражении недоверия... Опубликовано Виталием Мельничуком Четвер, 9 июля 2020 г. Напомним, 8 июля во время рабочего визита в Черновицкую область Зеленскому вручили обращение о нарушении закона председателем ОГА Осачуком. Для этого заместителю председателя облсовета Мельничуку пришлось "ловить" президента в поездке буковинскими селами.

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