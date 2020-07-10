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10 июля 2020, 14:56 7

На сайте Черновицкого облсовета появился проект решения о недоверии главе ОГА Осачуку

10 июля 2020, 14:56 7
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Конфликт между председателем Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком и депутатским корпусом облсовета набирает новых оборотов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу заместителя председателя Черновицкого облсовета Виталия Мельничука в Facebook.

Автор проекта решения о выражении недоверия, заместитель председателя облсовета Виталий Мельничук предлагает депутатам выразить недоверие Сергею Осачуку в силу ряда причин, среди которых:

  • сомнительные и недопустимые действия в вопросах децентрализации;
  • угрожающее систематическое игнорирование провокационных действий УПЦ МП при проведении ими массовых богослужений во время карантина;
  • непрозрачное и непонятное распределение полученных от государства и спонсоров ресурсов на противодействие коронавирусу, при отсутствии исчерпывающего отчета за полученное в Черновицкую область;
  • втягивание областной исполнительной власти в ряд коррупционных скандалов с непонятными использованиями областного бюджета;
  • систематический уход от общения с общественностью и депутатским корпусом областного совета;
  • отсутствие системной работы при организации противодействия подтоплением во время длительных дождей на территории Черновицкой области".

На сайте Черновицкого областного совета сегодня 9 июля наконец то зарегистрирован проект решения о выражении недоверия...

Опубликовано Виталием Мельничуком Четвер, 9 июля 2020 г.

Напомним, 8 июля во время рабочего визита в Черновицкую область Зеленскому вручили обращение о нарушении закона председателем ОГА Осачуком. Для этого заместителю председателя облсовета Мельничуку пришлось "ловить" президента в поездке буковинскими селами.

Черновцы Черновицкая область ОГА глава Осачук Сергей облсовет депутат конфликт
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