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10 липня 2020, 14:56 5

На сайті Чернівецької облради з’явився проект рішення щодо недовіри голові ОДА Осачуку

10 липня 2020, 14:56 5
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Конфлікт між головою Чернівецької ОДА Сергієм Осачуком та депутатським корпусом облради набирає нових обертів

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку заступника голови Чернівецької облради Віталія Мельничука у Facebook.

Автор проекту рішення про висловлення недовіри, заступник голови облради Віталій Мельничук пропонує депутатам висловити недовіру Сергію Осачуку через низку причин, серед яких:

  • сумнівні та недопустимі дії в питаннях децентралізації;
  • загрозливе систематичне ігнорування провокативних дій УПЦ МП при проведенні ними масових богослужінь під час карантину;
  • непрозорий та незрозумілий розподіл отриманих від держави та спонсорів ресурсів на протидію коронавірусу, при відсутності вичерпного звіту за отримане у Чернівецьку область;
  • втягування обласної виконавчої влади у ряд корупційних скандалів з незрозумілими використаннями обласного бюджету;
  • систематичне уникання від спілкування з громадськістю та депутатським корпусом обласної ради;
  • відсутність системної роботи при організації протидії підтопленням під час довготривалих дощів на території Чернівецької області".

На сайті Чернівецької обласної ради сьогодні 9 липня накінець то зареєстровано проект рішення про висловлення недовіри...

Опубліковано Віталієм Мельничуком Четвер, 9 липня 2020 р.

Нагадаємо, 8 липня під час робочого візиту до Чернівецької області Зеленському вручили звернення про порушення закону головою ОДА Осачуком. Для цього заступнику голови облради Мельничуку довелося "ловити" президента у поїздці буковинськими селами.

Чернівці Чернівецька область ОДА голова Осачук Сергій облрада депутат конфлікт
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