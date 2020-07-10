На сайті Чернівецької облради з’явився проект рішення щодо недовіри голові ОДА Осачуку
Конфлікт між головою Чернівецької ОДА Сергієм Осачуком та депутатським корпусом облради набирає нових обертів
Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку заступника голови Чернівецької облради Віталія Мельничука у Facebook.
Автор проекту рішення про висловлення недовіри, заступник голови облради Віталій Мельничук пропонує депутатам висловити недовіру Сергію Осачуку через низку причин, серед яких:
- сумнівні та недопустимі дії в питаннях децентралізації;
- загрозливе систематичне ігнорування провокативних дій УПЦ МП при проведенні ними масових богослужінь під час карантину;
- непрозорий та незрозумілий розподіл отриманих від держави та спонсорів ресурсів на протидію коронавірусу, при відсутності вичерпного звіту за отримане у Чернівецьку область;
- втягування обласної виконавчої влади у ряд корупційних скандалів з незрозумілими використаннями обласного бюджету;
- систематичне уникання від спілкування з громадськістю та депутатським корпусом обласної ради;
- відсутність системної роботи при організації протидії підтопленням під час довготривалих дощів на території Чернівецької області".
На сайті Чернівецької обласної ради сьогодні 9 липня накінець то зареєстровано проект рішення про висловлення недовіри...Опубліковано Віталієм Мельничуком Четвер, 9 липня 2020 р.
Нагадаємо, 8 липня під час робочого візиту до Чернівецької області Зеленському вручили звернення про порушення закону головою ОДА Осачуком. Для цього заступнику голови облради Мельничуку довелося "ловити" президента у поїздці буковинськими селами.