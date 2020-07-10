На сайті Чернівецької облради з’явився проект рішення щодо недовіри голові ОДА Осачуку

Напередодні, під час візиту президента на Буковину, Зеленському передали відкрите зверненння депутатського корпусу щодо порушень закону головою облдержадміністрації

Напередодні, під час візиту президента на Буковину, Зеленському передали відкрите зверненння депутатського корпусу щодо порушень закону головою облдержадміністрації

Конфлікт між головою Чернівецької ОДА Сергієм Осачуком та депутатським корпусом облради набирає нових обертів

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку заступника голови Чернівецької облради Віталія Мельничука у Facebook. Автор проекту рішення про висловлення недовіри, заступник голови облради Віталій Мельничук пропонує депутатам висловити недовіру Сергію Осачуку через низку причин, серед яких: сумнівні та недопустимі дії в питаннях децентралізації;

загрозливе систематичне ігнорування провокативних дій УПЦ МП при проведенні ними масових богослужінь під час карантину;

непрозорий та незрозумілий розподіл отриманих від держави та спонсорів ресурсів на протидію коронавірусу, при відсутності вичерпного звіту за отримане у Чернівецьку область;

втягування обласної виконавчої влади у ряд корупційних скандалів з незрозумілими використаннями обласного бюджету;

систематичне уникання від спілкування з громадськістю та депутатським корпусом обласної ради;

відсутність системної роботи при організації протидії підтопленням під час довготривалих дощів на території Чернівецької області". На сайті Чернівецької обласної ради сьогодні 9 липня накінець то зареєстровано проект рішення про висловлення недовіри... Опубліковано Віталієм Мельничуком Четвер, 9 липня 2020 р. Нагадаємо, 8 липня під час робочого візиту до Чернівецької області Зеленському вручили звернення про порушення закону головою ОДА Осачуком. Для цього заступнику голови облради Мельничуку довелося "ловити" президента у поїздці буковинськими селами.

.