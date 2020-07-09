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09 июля 2020, 19:13 5

Главе ФГИУ Сенниченко пытались дать $800 тысяч взятки ради кадровых назначений

09 июля 2020, 19:13 5
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Дмитрию Сенниченко пытались дать взятку во второй раз с начала текущего года

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, пишет RegioNews.

Указанную сумму Сенниченко предлагали, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП разоблачили "на горячем" лицо, которое пыталось дать взятку главе Фонда госимущества. Разоблачение произошло сразу после предоставления первого транша в $200 тысяч.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются. Отмечается, что это уже вторая попытка дачи взятке главе ФГИ, которую разоблачили представители НАБУ и САП.

Только детективы #НАБУ за процессуального руководства #САП разоблачили "на горячем" личность, которая пыталась за 800 тыс. долл....

Опубликовано НАБУ Четверг, 9 июля 2020 г.

Напомним, что в январе этого года НАБУ задержало трех человек, предложивших главе ФГИ $5 млн за смену директора ОПЗ.

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