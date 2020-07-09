Главе ФГИУ Сенниченко пытались дать $800 тысяч взятки ради кадровых назначений

НАБУ задержало "на горячем" лицо, которое пыталось подкупить Сенниченко

НАБУ задержало "на горячем" лицо, которое пыталось подкупить Сенниченко

Дмитрию Сенниченко пытались дать взятку во второй раз с начала текущего года

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, пишет RegioNews.

Указанную сумму Сенниченко предлагали, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП разоблачили "на горячем" лицо, которое пыталось дать взятку главе Фонда госимущества. Разоблачение произошло сразу после предоставления первого транша в $200 тысяч.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются. Отмечается, что это уже вторая попытка дачи взятке главе ФГИ, которую разоблачили представители НАБУ и САП.

Только детективы #НАБУ за процессуального руководства #САП разоблачили "на горячем" личность, которая пыталась за 800 тыс. долл.... Опубликовано НАБУ Четверг, 9 июля 2020 г.

Напомним, что в январе этого года НАБУ задержало трех человек, предложивших главе ФГИ $5 млн за смену директора ОПЗ.

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