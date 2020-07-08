Владимир Зеленский прибыл на Буковину

Президент планирует посетить новый перинатальный центр, школу в селе Ридковцы и разрушенный наводнением мост в селе Маршинцы Новоселицкого района

Президент планирует посетить новый перинатальный центр, школу в селе Ридковцы и разрушенный наводнением мост в селе Маршинцы Новоселицкого района

Завтра главу государства ожидают с рабочим визитом на Волыни.

Об этом информируют Офис президента, Черновицкая и Волынская ОГА, пишет Regionews.

Глава государства ознакомится с ходом реализации проекта "Большое строительство" в регионе, в частности в сельской местности.

Также Президент проверит состояние преодоления последствий наводнения на Буковине и встретится с медиками региона, которые одними из первых в Украине начали бороться с эпидемией коронавируса.

Кроме того, Владимир Зеленский пообщается с представителями местного бизнеса и ознакомится с концепцией развития внутреннего туризма на Буковине.

Завтра запланирован визит президента на Волынь.

Напомним, в минувшие выходные Владимир Зеленский находился с рабочей поездкой в Одесской области, а сегодня утром срочно вылетел на Луганщину через лесные пожары.