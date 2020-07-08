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08 июля 2020, 14:55 13

Владимир Зеленский прибыл на Буковину

08 июля 2020, 14:55 13
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Завтра главу государства ожидают с рабочим визитом на Волыни.

Об этом информируют Офис президента, Черновицкая и Волынская ОГА, пишет Regionews.

Глава государства ознакомится с ходом реализации проекта "Большое строительство" в регионе, в частности в сельской местности.

Также Президент проверит состояние преодоления последствий наводнения на Буковине и встретится с медиками региона, которые одними из первых в Украине начали бороться с эпидемией коронавируса.

Кроме того, Владимир Зеленский пообщается с представителями местного бизнеса и ознакомится с концепцией развития внутреннего туризма на Буковине.

Завтра запланирован визит президента на Волынь.

Напомним, в минувшие выходные Владимир Зеленский находился с рабочей поездкой в Одесской области, а сегодня утром срочно вылетел на Луганщину через лесные пожары.

Владимир Зеленский Буковина президент Волынская область визит Черновицкая область
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