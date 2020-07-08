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08 июля 2020, 16:36 5

На Буковине Зеленскому вручили обращение относительно нарушений закона главой ОГА Осачуком

08 июля 2020, 16:36 5
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Президент не вышел пообщаться с людьми, которые ждали его возле перинатального центра
Президент не вышел пообщаться с людьми, которые ждали его возле перинатального центра
Фото: Виталий Мельничук Facebook
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Зеленский попросил людей подождать, а сам, после посещения перинатального центра, поехал другой дорогой до села Ридковцы. Туда же поехал и заместитель председателя облсовета Виталий Мельничук, чтобы передать главе государства открытое обращение от руководства облсовета о нарушении законодательства председателем ОГА.

Об этом сам Виталий Мельничук написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Визит на Буковину президент начал с посещения областного перинатального центра в Черновцах. Под стенами центра собрались люди, которые хотели пообщаться с Зеленским. Президент попросил их подождать, пока он осмотрит медицинское учреждение, но после осмотра вышел другой дорогой и поехал проверять школу в Ридковцах в рамках программы "Большая стройка".

К людям Зеленский так и не вышел... Осачук повел Президента и тех кто с ним приехал в Пеританальний центр отдельно от...

Опубликовано Виталием Мельничуком Середа, 8 июля 2020 г.

В конце концов, к людям вышел нардеп от "Слуги народа" Валерий Божик, который собрал обращение к президенту и тоже уехал.

Нардеп Божик собрал у людей все предложения и встреча с Президентом Зеленским возле пеританального завершилась так и не...

Опубликовано Виталием Мельничуком Середа, 8 июля 2020 г.


Заместитель председателя Черновицкого облсовета Виталий Мельничук, который ждал главу государства вместе с людьми, вынужден был догонять президента на собственном авто. Только в Ридковцах чиновнику удалось передать Зеленскому открытое обращение от руководства областного совета в связи с нарушениями Осачуком действующего законодательства и пренебрежением к депутатскому корпусу облсовета.

В родных Рідківцях Президенту Зеленскому передал от руководства областного совета открытое обращение в зв'связи с нарушениями Осачука и пренебрежением к депутатскому корпусу облсовета... увидим реакцию Президента!...

Опубликовано Виталием Мельничуком Середа, 8 июля 2020 г.

Сегодня президент завершил брифинг в Ридковцах и поехал изучать последствия наводнения в селе Маршинцы.

Напомним, несколько часов назад Владимир Зеленский прибыл на Буковину

Владимир Зеленский Буковина облсовет президент депутат ОГА Сергей Осачук визит Черновицкая область
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