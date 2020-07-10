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10 июля 2020, 14:19 3

После визита президента в Волынской ОГА уволили двух чиновников

10 июля 2020, 14:19 3
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Причин увольнения глава Волынской ОГА не сообщил
Причин увольнения глава Волынской ОГА не сообщил
Фото: из открытых источников
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Татьяна Щербак больше не работает заместителем главы Волынской облгосадминистрации, а Микаилов Эмиль – советником.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынь.

Данную информацию объявил председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко на аппаратном совещании в ОГА в пятницу, 10 июля.

Причин увольнения чиновников он не сообщил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не видит проблем в том, что на Волыни в ОГА работает "луганско-донецкий десант", хотя представитель Волыни здесь "должен обязательно быть".

В то же время, председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сказал, что в руководстве облгосадминистрации он единственный представитель Луганщины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретится с представителями крупнейших предприятий и организаций Волыни.

Волынская область президент ОГА кадры область
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