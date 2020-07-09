К приезду Зеленского солдат в Луцке заставили выгребать воду из луж руками

Приказ дало командование части под видом ремонта дорог

Приказ дало командование части под видом ремонта дорог

Фото: 24 канал

Солдат 204 Севастопольской бригады тактической авиации заставили выгребать воду из луж пластиковыми бутылками и осушать вениками, сделанными из веток.

Об этом сообщает "24 канал", передает Regionews.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область, где должен поситить 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая сейчас находится в Луцке.

Однако из-за дождей на дороге образовались лужи, так как дорогу давно не ремонтировали и там имеются ямы.

Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП.

Отмечается, что приказ дало командование части под видом ремонта дорог, которые не проводились к тому примерно в течение 20 лет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретится с представителями крупнейших предприятий и организаций Волыни.