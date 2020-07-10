В Одессе напали на главу правозащитной организации "Общая цель"

В организации нападение связывают с активной деятельностью Савченко против застройки побережья

В организации нападение связывают с активной деятельностью Савченко против застройки побережья

Фото: culturemeter.od.ua

В Одессе на площади Десятого апреля группа лиц напала на руководителя правозащитной организации "Общая цель" Владимира Савченко. У мужчины сотрясение мозга и ушибы.

Об этом Савченко сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, когда он переходил дорогу незнакомцы подбежали "со спины" и нанесли более 10 ударов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Вызвали скорую медицинскую помощь.

У Савченко диагностировали сотрясение мозга, кровоизлияние, ушиб тканей головы и ссадины колен.

В организации "Общая цель" нападение связывают с их деятельностью, поскольку организация выступает против незаконной застройки побережья Одессы.

Сам Савченко утверждает, что в последнее время представители организации получали угрозы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещении Одесского городского совета.