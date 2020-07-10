09:46  10 июля
В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
08:44  10 июля
Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО
08:19  10 июля
Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных нет
UA | RU
UA | RU
10 июля 2020, 10:51 6

В Одессе напали на главу правозащитной организации "Общая цель"

10 июля 2020, 10:51 6
Читайте також українською мовою
В организации нападение связывают с активной деятельностью Савченко против застройки побережья
В организации нападение связывают с активной деятельностью Савченко против застройки побережья
Фото: culturemeter.od.ua
Читайте також
українською мовою

В Одессе на площади Десятого апреля группа лиц напала на руководителя правозащитной организации "Общая цель" Владимира Савченко. У мужчины сотрясение мозга и ушибы.

Об этом Савченко сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, когда он переходил дорогу незнакомцы подбежали "со спины" и нанесли более 10 ударов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Вызвали скорую медицинскую помощь.

У Савченко диагностировали сотрясение мозга, кровоизлияние, ушиб тканей головы и ссадины колен.

В организации "Общая цель" нападение связывают с их деятельностью, поскольку организация выступает против незаконной застройки побережья Одессы.

Сам Савченко утверждает, что в последнее время представители организации получали угрозы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещении Одесского городского совета.

Одесса полиция нападение больницы активисты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »