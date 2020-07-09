Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу

Перед местными выборами в регионах нередко возникают новые партии и движения с новыми лицами и обычно старыми обещаниями. Не стали исключением и Черновцы, где после долгого политического застоя презентовали новое общественное движение с прицелом на будущую трансформацию в политическую партию

Перед местными выборами в регионах нередко возникают новые партии и движения с новыми лицами и обычно старыми обещаниями. Не стали исключением и Черновцы, где после долгого политического застоя презентовали новое общественное движение с прицелом на будущую трансформацию в политическую партию

Корреспондент RegioNews разбирался, чего ждать от черновицкой "альтернативной силы" и способна ли она прекратить десятилетний конфликт между действующим мэром Черновцов Алексеем Каспрук, который отстаивает интересы команды Арсения Яценюка, и секретарем горсовета Василием Проданом, которого связывают с Дмитрием Фирташем.

Мы делили Черновцы

Черновцы под руководством действующего мэра и противодействующего ему депутатского корпуса - просто находка для любой "третьей силы". Город совсем бросили на произвол судьбы занятые постоянными конфликтами команда городского головы Алексея Каспрука, политическая карьера которого развивалась от председателя областного Украинского союза промышленников и предпринимателей к партийности в "Батькивщине", "Народном фронте", и сейчас – в новоиспеченной партии мэров "Пропозиция" и команда секретаря горсовета, неформального лидера местной партии "Ридне мисто" Василия Продана.

И "произвол судьбы" - это уже не фигура речи. Потому что каждый день становится все меньше пригодных для проезда дорог, большинство улицы города превращаются в реки после каждого даже непродолжительного ливня из-за нечищеной ливневой канализации, общественный транспорт ездит как ему заблагорассудится, и поездки в нем не являются безопасными для пассажиров, мусор в городе часто не вывозится, а улицы не убираются. По каждой дискомфортної ситуации черновчане – логично – обращаются к мэру, а тот кивает на депкорпус и на исполком, которые, мол, во всем препятствуют мэрским инициативам.

Поэтому любая отстраненная сила, не из окружения мэра или секретаря горсовета, которая бы не только в очередной раз озвучила, но и предложила выход из этой патовой ситуации и взяла на себя ответственность за действия, имела бы успех. Одна – "Единственная альтернатива", - успела сделать это быстрее других. Остальные – или опоздали, или являются не настолько отстраненными от "кланов", чтобы играть самостоятельно.

Общественное движение или политическая партия

На прошлой неделе черновицких журналистов созвала на свой пресс-брифинг инициативная группа гражданского движения "Единая Альтернатива". Восемь известных горожан, которые стали спикерами события, представили видение альтернативного сценария развития Черновцов.

Фото: shpalta.media

Среди них – руководители крупных строительных компаний Василий Зазуляк и Владимир Мороз, заведующая кафедры в Черновицком национальном университете Валентина Радчук, заведующий отделением в городской больнице Дмитрий Белоус, общественная активистка Любовь Свириденко, бизнесмены Сергей Гринюк и Яна Двирничук, IT-шник и совладелец сети магазинов Юрий Пасечник. На презентации присутствовала и "группа поддержки" из других активных горожан. Модерировала встречу бизнесмен и активистка Марина Кирилюк.

Кроме уже привычной констатации плачевной ситуации в городе, которую уже и так все высказали с хештегом #накипело, а Юрий Пасечник усилил собственным определением: "Вкурвило!", "альтернативщики" озвучили несколько отличных от других критиканов вещей.

Во-первых, они констатировали, что единственное, что в нашем городе работает и развивается – это частный бизнес: "Мы больше не можем просто заниматься собственным делом, меценатством и волонтерством, платить налоги в городской бюджет - этого, увы, недостаточно для прекращения упадка города. Поэтому мы решили инициировать создание гражданского движения "Единственная Альтернатива", чтобы сформировать из числа активных жителей мощную команду, которая возьмет ответственность на себя", -сказала Кирилюк.

Во-вторых, они подчеркнули, что сейчас презентуют себя именно как общественное движение, а не как политическую партию. Призвали неравнодушных присоединяться – а уже потом, мол, возможно, будут думать о политике, праймериз, списках кандидатов и тому подобное.

В-третьих, они заявили, что не будут традиционно критиковать "предшественников", а консолидируют свою энергию на конструктив и разработают программы изменений. И, по словам Марины Кирилюк, в этом они уже имеют успехи: "Наша общественная организация "Центр реформ и развития" работает уже три года, мы детально изучаем бюджет города, мы знаем, где есть деньги и где их "выливают" - в буквальном смысле этого слова. Знаем, как должна быть построена система градоуправления. Работы настолько много, что для нас сейчас важно сформировать единое видение системы работы: как должен работать город, чтобы он развивался".

После бордов и хэштэгов началась новая информационная волна: сообщения активистов в соцсетях "Я требую дорог!", которые сопровождаются очень показательным видеороликом и призывом прийти за несколько дней на митинг под горсовет. Движение выходит из соцсетей в реальность.

Хештеги новые, а лица?

Эксперт по децентрализации и выборам Тарас Прокоп считает , что за последние годы фактически в Черновцах и области сложилась система крупного политического противостояния, от которого уже устали черновчане. "Последние опросы подтверждают: от 40 до 50% граждан готовы искать альтернативные политические силы. Поэтому вероятность появления такой силы, которая способна разорвать "порочный круг" внутреннего политического противостояния, очень высокая. К тому же, нынешняя система выборов и сам процесс децентрализации способствуют тому, чтобы появлялись какие-то "локальные истории", которые бы не были заточены под политику национального уровня, а базировались именно на решении местных проблем. Поэтому запрос общества на такого рода альтернативные силы будет только расти", - отмечает эксперт.

Политолог и главный редактор Newssky Максим Михайленко в своих оценках более категоричен: "Во-первых, в этом году исполняется десять лет, как Черновцы раздирают два бизнесово-политические группировки, а это давно замедляет развитие города, несмотря на его незаурядный хозяйственный, творческий потенциал и демократические традиции. В частности, и это дегенеративное противостояние породило в последние годы новую волну эмиграции как в Киев, так и за границу. Из-за вышесказанного потеряно много десятков миллионов евро. На общенациональном фоне Черновцы стали выглядеть как закоулок архаичных политических практик - меркантильного саботажа и мелких провокаций, они постоянно попадают в новости в роли островка обманщиков, как не крути, а это просто обидно".

Политолог считает, что местные выборы будут очень веселые и сложные, свои силы попытают немало новых и условно новых местных политических сил и филиалов общенациональных партий. При этом понятно, что, с одной стороны, закон о местных выборах запутанный и сложный, а с другой необходим эффективный горсовет, который будет действовать в одной команде с офисом городского головы.

"Мэрские выборы - это отдельная сложная тема, сейчас мало смысла ее обсуждать. Относительно "Единой Альтернативы", которую создал местный бизнес. Так или иначе, из горсовета надо гнать олигархических чупакабр , это ключевая общественная задача", – отмечает Михайленко.

Тем временем сторонники других политсил забрасывают инициаторам "Единой Альтернативы" то, что присутствующие в их рядах персоны не являются совершенно новыми в политике и в определенной степени отвечают за политическую ситуацию, сложившуюся в городе. Например, Василию Зазуляку напоминают, что он является членом партии ВО "Свобода" (баллотировался от этой политсилы по 201 округу в Верховную раду 2019р). и действующим членом горисполкома, который мог бы оказывать влияние на состояние города уже сейчас. Владимир Мороз – действующий депутат областного совета от "Народного контроля", хоть и беспартийный.