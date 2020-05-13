Медики Днепра выехали бороться с COVID-19 в Черновцы

Медики-добровольцы поехали в Черновцы для подмоги коллегам

Фото с Facebook-страницы

Медики-добровольцы поехали в Черновцы для подмоги коллегам

13 мая пятеро медиков из Днепра добровольно поехали в один из эпицентров вспышки коронавирус в Украине - город Черновцы, чтобы помочь коллегам лечить пациентов.

Об этом на личной Facebook-странице написал глава городского совета Днепра Борис Филатов, передают RegioNews.

Добровольцев Борис Филатов назвал поименно, правда, не указав фамилий. Это - Сергей, Анастасия, Ирина, Людмила и Александр. Среди них - и участник боевых действий.

Медики выехали в Черновцы в 10:20. Глава Днепра пожелал им "вернуться с победой”.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 402 новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, из них 25 детей и 94 у медицинских работников. Госпитализировано в учреждения здравоохранения 174 человека. Поправились за сутки 343 человека, умерли 14 человек.

Как писали RegioNews ранее, в Черновицкой области по решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлены карантинные ограничения.