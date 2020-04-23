На Буковине от коронавируса умерло еще четверо людей
О состоянии больных коронавирусом буковинцев сообщают в Черновицкой ОГА.
В течение суток в больницах области скончались четверо человек. Все больные имели тяжелые формы пневмонии. У двоих из них диагноз "коронавирус" подтвержден. Это 64-летняя женщина, которая находилась в больнице с 15 апреля и умерла внезапно. Также COVID-19 обнаружили у 50-летнего мужчины, он был на аппарате искусственной вентиляции легких. На результаты ПЦР-тестирования еще двух умерших пока что ожидают.
В медицинских учреждениях области по состоянию на 23 апреля находятся 450 человек. Из них у 177 пациентов подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением. За последние сутки в больницы госпитализировали 55 человек.
В реанимации областной детской больницы находится 5-летняя девочка с подтвержденным COVID-19. Состояние ее стабильно тяжелое, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У родителей никаких симптомов инфекционного заболевания нет.
Девять больных в реанимации Черновицкой городской больницы №1, двое из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Все больные имеют тяжелые формы пневмонии, коронавирус подтвержден у семи из них, у двоих – подозрение.
Трех пациентов с подозрением на коронавирус лечат в реанимации Новоселицкой ЦРБ. Они на кислородной поддержке.
В Хотинской ЦРБ один пациент с подозрением на COVID-19 в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.
В реанимации Глыбокской центральной районной больницы находится пятеро пациентов, они на кислородной поддержке. У всех больных подозрение на COVID-19.
Восьмерым больным в тяжелом состоянии, оказывают помощь в реанимации Сторожинецкой ЦРБ. Один больной – на аппарате ИВЛ, другие – на кислородной поддержке. Коронавирус обнаружили у двух пациентов, еще у шести – подозрение.
На утро 23 апреля в Украние зарегистрировано 578 новых случаев COVID-19, всего больных - 7170, на Буковине зарегистрировано наибольшее в Украине количество больных -1140.
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