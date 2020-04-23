В Черновцах из-за коронавируса на аппарате ИВЛ находится 5-летняя девочка
О количестве новых случаев коронавируса в прямом эфире сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.
Председатель Черновицкой ОГА заявил также, что большинство больных коронавирусом буковинцев проходят амбулаторное лечение дома.
"Количество буковинцев, которые лечатся в медицинских учреждениях, в два раза ниже, чем среднестатистический украинский показатель. Подавляющее большинство больных коронавирусом у нас успешно лечатся дома под наблюдением врачей", - сообщил Осачук.
За стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 703 буковинца. В медицинских учреждениях области по состоянию на утро 23 апреля находятся 409 человек. Из них у 188 пациентов подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.
В реанимациях области 35 пациентов, 6 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких, в том числе 5-летняя девочка из Черновцов. У нее диагностировали коронавирус. Ребенка госпитализировали 20 апреля с подозрением на корь, однако, после обследования, медики обнаружили у нее пневмонию.
По Украине на утро 23 апреля зарегистрировано 578 новых случаев, всего больных - 7170.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)
- 15:01 23 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:53 23 апреля Украинские медики возвращаются из Италии домой
- 14:42 23 апреля В Киеве уже более тысячи больных коронавирусом - Кличко
- 14:31 23 апреля В Николаевской области коронавирусом заразилось уже 30 медиков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 13:42 23 апреля В Полтавской области от коронавируса умерло еще двое людей
- 15:01 23 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева