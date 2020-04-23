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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
23 апреля 2020, 10:30 24

В Черновцах из-за коронавируса на аппарате ИВЛ находится 5-летняя девочка

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23 апреля 2020, 10:30 24
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На Буковине на утро 23 апреля, подтвердили 87 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных лиц составило 1140 человек. Среди больных – 5-летняя девочка в тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ
Фото: Shutterstock
На Буковине на утро 23 апреля, подтвердили 87 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных лиц составило 1140 человек. Среди больных – 5-летняя девочка в тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ

О количестве новых случаев коронавируса в прямом эфире сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.

Председатель Черновицкой ОГА заявил также, что большинство больных коронавирусом буковинцев проходят амбулаторное лечение дома.

"Количество буковинцев, которые лечатся в медицинских учреждениях, в два раза ниже, чем среднестатистический украинский показатель. Подавляющее большинство больных коронавирусом у нас успешно лечатся дома под наблюдением врачей", - сообщил Осачук.

За стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 703 буковинца. В медицинских учреждениях области по состоянию на утро 23 апреля находятся 409 человек. Из них у 188 пациентов подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.

В реанимациях области 35 пациентов, 6 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких, в том числе 5-летняя девочка из Черновцов. У нее диагностировали коронавирус. Ребенка госпитализировали 20 апреля с подозрением на корь, однако, после обследования, медики обнаружили у нее пневмонию.

По Украине на утро 23 апреля зарегистрировано 578 новых случаев, всего больных - 7170.

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коронавирус Черновцы Буковина больницы ИВЛ статистика больные
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