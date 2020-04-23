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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
23 квітня 2020, 16:14 8

На Буковині від коронавірусу померло ще четверо людей

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23 квітня 2020, 16:14 8
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За останню добу у медичних закладах Буковини померли четверо пацієнтів. У важкому стані перебувають 47 людей, з них шестеро – на апаратах ШВЛ
За останню добу у медичних закладах Буковини померли четверо пацієнтів. У важкому стані перебувають 47 людей, з них шестеро – на апаратах ШВЛ

Про стан хворих на коронавірус буковинців повідомляють в Чернівецькій ОДА.

Протягом доби у лікарнях області померли четверо людей. Усі недужі мали важкі форми пневмонії. У двох із них діагноз "коронавірус" підтверджено. Це 64-річна жінка, яка перебувала у лікарні з 15 квітня і померла раптово. Також COVID-19 виявили у 50-річного чоловіка, він був на апараті штучної вентиляції легень. На результати ПЛР-тестування ще двох померлих поки що очікують.

У медичних закладах області станом на 23 квітня перебувають 450 людей. Із них у 177 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. За останню добу до лікарень госпіталізували 55 осіб.

У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка із підтвердженим COVID-19. Стан її стабільно важкий, дитина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. У батьків жодних симптомі інфекційного захворювання немає.

Дев’ятеро хворих є у реанімації Чернівецької міської лікарні №1, двоє з них – на апаратах штучної вентиляції легень. Усі недужі мають важкі форми пневмонії, коронавірус підтверджено у семи із них, у двох – підозра.

Трьох пацієнтів із підозрою на коронавірус лікують у реанімації Новоселицької ЦРЛ. Вони на кисневій підтримці.

У Хотинській ЦРЛ один пацієнт із підозрою на COVID-19 у важкому стані на кисневій підтримці.

У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває п’ятеро пацієнтів, вони на кисневій підтримці. У всіх недужих підозра на COVID-19.

Вісьмом хворим у важкому стані надають допомогу у реанімації Сторожинецької ЦРЛ. Один недужий – на апараті ШВЛ, інші – на кисневій підтримці. Коронавірус виявили у двох пацієнтів, ще у шести – підозра.

Загалом на ранок 23 квітня зареєстровано 578 нових випадків COVID-19, всього хворих - 7170, на Буковині зареєстровано найбільшу в Україні кількість хворих -1140.

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