На Буковині від коронавірусу померло ще четверо людей
Про стан хворих на коронавірус буковинців повідомляють в Чернівецькій ОДА.
Протягом доби у лікарнях області померли четверо людей. Усі недужі мали важкі форми пневмонії. У двох із них діагноз "коронавірус" підтверджено. Це 64-річна жінка, яка перебувала у лікарні з 15 квітня і померла раптово. Також COVID-19 виявили у 50-річного чоловіка, він був на апараті штучної вентиляції легень. На результати ПЛР-тестування ще двох померлих поки що очікують.
У медичних закладах області станом на 23 квітня перебувають 450 людей. Із них у 177 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. За останню добу до лікарень госпіталізували 55 осіб.
У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка із підтвердженим COVID-19. Стан її стабільно важкий, дитина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. У батьків жодних симптомі інфекційного захворювання немає.
Дев’ятеро хворих є у реанімації Чернівецької міської лікарні №1, двоє з них – на апаратах штучної вентиляції легень. Усі недужі мають важкі форми пневмонії, коронавірус підтверджено у семи із них, у двох – підозра.
Трьох пацієнтів із підозрою на коронавірус лікують у реанімації Новоселицької ЦРЛ. Вони на кисневій підтримці.
У Хотинській ЦРЛ один пацієнт із підозрою на COVID-19 у важкому стані на кисневій підтримці.
У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває п’ятеро пацієнтів, вони на кисневій підтримці. У всіх недужих підозра на COVID-19.
Вісьмом хворим у важкому стані надають допомогу у реанімації Сторожинецької ЦРЛ. Один недужий – на апараті ШВЛ, інші – на кисневій підтримці. Коронавірус виявили у двох пацієнтів, ще у шести – підозра.
Загалом на ранок 23 квітня зареєстровано 578 нових випадків COVID-19, всього хворих - 7170, на Буковині зареєстровано найбільшу в Україні кількість хворих -1140.
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