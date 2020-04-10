Печальный антирекорд: на Буковине за сутки подтвердили 76 случаев коронавируса

В Черновицкой области подтвердили 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне медики зафиксировали еще одну смерть у пациентки с подозрением на COVID-19. Из-за стремительного инфицирования на выходные в области закрывают все, даже продуктовые магазины

Фото: Shutterstock

В Черновицкой области подтвердили 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне медики зафиксировали еще одну смерть у пациентки с подозрением на COVID-19. Из-за стремительного инфицирования на выходные в области закрывают все, даже продуктовые магазины

Об этом во время прямого эфира сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews. "Сегодня мы имеем тревожное число новых установленных фактов заражения. Наш лабораторный центр провел очередную партию анализов и установил 76 новых случаев, - сказал Сергей Осачук, - Эпидемия охватывает все районы области и почти все населенные пункты Буковины". Таким образом на Буковине подтвердили уже 379 случаев коронавируса. Также областная власть сообщила, что вечером в Черновицкой городской больнице №1 скончалась 63-летняя пациентка с подозрением на COVID-19. Пациентку привезла "скорая" 7 апреля. "У нее была пневмония, также врачи диагностировали инфаркт. В связи с быстрыми темпами распространения инфекции для всех областей западной Украины в ближайшие выходные – 11 и 12 апреля будут введены дополнительные ограничительные меры, предупредил председатель Черновицкой ОГА. "Сегодня состоялось заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение, что с субботы, 11 апреля, с 13:00 до понедельника, 13 апреля, 6:00 снова вводится особый режим. В субботу, 11 апреля, с 13:00 не будут работать никакие магазины, и продуктовые тоже. Автозаправочные станции будут работать исключительно для медицинских служб, службы спасения и национальной полиции, - сказал Сергей Осачук. - Все это делаем для того, чтобы не возникало никакого соблазна куда-то уехать. Надо найти возможность быть дома, чтобы сохранить здоровье и жизнь. Таким образом, лавинообразное надвигающейся эпидемии коронавирус надеемся сдержать". Как мы уже писали, в трех областях Западной Украины могут ввести комендантский час из-за распространения коронавируса. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется) Важно! Сергей Осачук с последней информацией о количестве больных на коронавирус в Черновицкой области [09.04.2020] На Буковине сегодня, 9 апреля, официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 379 человек. В медицинских заведениях Черновицкой области за минувшие сутки скончались трое пациентов. В двух из них подтвердили коронавирус, у одного – подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали. По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры. С 13:00 субботы, 11 апреля до 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома. Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Четверг, 9 апреля 2020 г.

.