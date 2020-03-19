В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19

Это первый случай заболевания на территории Ивано-Франковской области

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Это первый случай заболевания на территории Ивано-Франковской области

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Министерство озорони здоровъя Украины.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

В Украине подтверждено 21 случай COVID-19.

По состоянию на 20:00 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и г. Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2; Житомирская - 1; Также один случай подтвержден в г. Киев.

МОЗ призывает при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить своему семейному врачу. Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, на Прикарпатье 12 человек проверяют на COVID-19. Анализы отправили на исследование в Киев.

Первый случай коронавируса зафиксировали в Житомире.

В Киеве еще один случай заражения коронавирусом. В четверг, 19 марта в столице выявлен еще один случай коронавирусной инфекции, пациента изолированно.