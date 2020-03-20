Больной коронавирусом житомирянин соврал о контактах
Как передает RegioNews, об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, пишет "Житомир.info".
По его словам, мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Только с помощью социальных сетей было установлено, от которой турфирмы они ездили, где они были, и на утро обещают установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал.
"По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал", - уточнил мэр.
Также он добавил, что для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока не известна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.
В свою очередь жители города сообщают, что в Житомир спокойно приходят автобусы из-за границы и никто никого не проверяет.
В частности, на днях на центральной улице города Киевской водитель высадил пассажиров на остановке общественного транспорта в 50 метрах от центрального автовокзала и 300 м от железнодорожного.
"Ну вот пожалуйста, прибыли из Кракова, а может и из Австрии. Высадка на остановке общественного транспорта и по домам! А провериться, а изолироваться на определеённое время!", - написал житель города в Facebook.
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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
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