Фото: полиция

ДТП произошло утром 11 ноября на автодороге М-30 "Стрый-Знаменка" в пределах села Гродзево Уманского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 40-летняя водитель авто Citroën Berlingo во время поворота налево не пропустила авто Daewoo Lanos под управлением 63-летнего мужчины – легковушки столкнулись.

В результате ДТП травмировались оба водителя и две пассажирки Daewoo в возрасте 59 и 64 года. Пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии открыто уголовное производство.

Напомним, 11 ноября на трассе на Полтавщине столкнулись два грузовика. В результате аварии погибли оба водителя.